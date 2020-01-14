Генеральний поштмейстер США отримує зарплату нижчу, ніж директор "Укрпошти" Смілянський

Зарплата генерального поштмейстера Сполучених Штатів Меган Дж. Бреннан з доплатами і пенсією на 23,3 тисячі доларів нижча, ніж зарплата з преміями і доплатами у генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Про це свідчать дані сайту Latest Stamp News з посиланням на фінансову звітність USPS.

Так, заробітна плата головного поштмейстера США за 2018 рік становила $290,566, ($24 214 на місяць) без доплат, в той час, як посадовий оклад Смілянського становить $29 853 на місяць (за курсом НБУ, - ред.).

З урахуванням пенсій та інших допомог загальна сума виплат Меган Дж. Бреннан становила 662 804 дол. США ($55 234 в місяць) в той час, як сума зарплати Смілянського з урахуванням премії та додаткових виплат становитиме $79 167 на місяць (1,867 млн гривень).

Як повідомляє видання, Меган Дж. Бреннан має досвід роботи 33 роки. П'ять років тому була призначена 74-м генеральним поштмейстером країни, а 31 січня 2020 року виходить на пенсію.

57-річна уродженка Пенсільванії, перша жінка, яка очолила Поштову службу, сказала, що оголошує про свій вихід на пенсію достроково, щоб дати раді час для пошуку їй заміни.

Бреннан має ступінь магістра ділового адміністрування Массачусетського технологічного інституту і випускник Університету Іммакулата в Пенсільванії.

До обрання на посаду генерального поштмейстера, Бреннан чотири роки працювала головним операційним директором USPS та була віце-президентом за операціями в східній і північно-східній областях.

Як повідомляли Українські Новини, директор "Укрпошти" Смілянський отримує зарплату в два рази вищу, ніж президент США Дональд Трамп.

У соціальних мережах користувачі обурені через зарплати Смілянського.

Раніше Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабне скорочення поштових відділень.