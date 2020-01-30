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30 січня 2020, четвер, 06:37 9 Документ
Кабмін 2020-01-30T08:45:02+02:00
Українські Новини
Мінінфраструктури не знає та не хоче знати яку космічну зарплату отримує гендиректор "Укрпошти" Смілянський

Мінінфраструктури не знає та не хоче знати яку космічну зарплату отримує гендиректор "Укрпошти" Смілянський

Павло Твердохліб
Мінінфраструктури, Укрпошта, Ігор Смілянський, Зарплата
Ігор Смілянський. Фото: Українське Фото
Ігор Смілянський. Фото: Українське Фото

Міністерство інфраструктури України не володіє інформацією про розмір посадового окладу та суму заробітної плати в 2019 році генерального директора Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Про це йдеться у відповіді Мінінфраструктури на інформаційний запит Українських Новин.

Мінфраструктури повідомило, що "АТ "Укрпошта" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Мінінфраструтури", а також "...Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері надання послуг поштового зв'язку".

У той же час у Мінінфраструктури уточнили, що контракт від 17.08.2018 №1-XI з гендиректором ПАТ "Укрпошта" Смілянським І.Ю. з додатками до нього передано наглядовій раді АТ "Укрпошта" (наказ Мінінфраструктури №670 від 28.08.2019).

Крім того, в документі підкреслили, що "згідно з підпунктом 11 пункту 11.10 Статуту акціонерного товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 №611, до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором, установлення розміру його винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту".

А так як Мінінфраструктури не контролює питання, що стосуються зарплати гендиректора "Укрпошти" Смілянського, інформаційний запит був направлений до самої "Укрпошти".

Як повідомляли Українські Новини, 22 січня гендиректор "Укрпошти" Смілянський зізнався, що в грудні 2019 року отримав зарплату понад 1 млн гривень. "За грудень місяць я отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками та іншим 1 024 000 гривень", - сказав Смілянський у коментарі журналістам.

17 січня Президент України Володимир Зеленський вирішив не відправляти прем'єр-міністра Олексія Гончарука у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну та держкомпаній, одна з яких "Укрпошта".

Зарплата Смілянського вище, ніж у Президента США Дональда Трампа та головного поштмейстера США.

Користувачі соціальних мережах обурилися розміром зарплати Смілянського.

Джерело : Українські новини
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