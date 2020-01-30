Мінінфраструктури не знає та не хоче знати яку космічну зарплату отримує гендиректор "Укрпошти" Смілянський

Міністерство інфраструктури України не володіє інформацією про розмір посадового окладу та суму заробітної плати в 2019 році генерального директора Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Про це йдеться у відповіді Мінінфраструктури на інформаційний запит Українських Новин.

Мінфраструктури повідомило, що "АТ "Укрпошта" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Мінінфраструтури", а також "...Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері надання послуг поштового зв'язку".

У той же час у Мінінфраструктури уточнили, що контракт від 17.08.2018 №1-XI з гендиректором ПАТ "Укрпошта" Смілянським І.Ю. з додатками до нього передано наглядовій раді АТ "Укрпошта" (наказ Мінінфраструктури №670 від 28.08.2019).

Крім того, в документі підкреслили, що "згідно з підпунктом 11 пункту 11.10 Статуту акціонерного товариства "Укрпошта", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 14.12.2018 №611, до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором, установлення розміру його винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту".

А так як Мінінфраструктури не контролює питання, що стосуються зарплати гендиректора "Укрпошти" Смілянського, інформаційний запит був направлений до самої "Укрпошти".

Як повідомляли Українські Новини, 22 січня гендиректор "Укрпошти" Смілянський зізнався, що в грудні 2019 року отримав зарплату понад 1 млн гривень. "За грудень місяць я отримав з усіма преміями, відпускними, надбавками та іншим 1 024 000 гривень", - сказав Смілянський у коментарі журналістам.

17 січня Президент України Володимир Зеленський вирішив не відправляти прем'єр-міністра Олексія Гончарука у відставку під обіцянку вирішити проблему гігантських зарплат чиновників Кабміну та держкомпаній, одна з яких "Укрпошта".

Зарплата Смілянського вище, ніж у Президента США Дональда Трампа та головного поштмейстера США.

Користувачі соціальних мережах обурилися розміром зарплати Смілянського.