Що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ: поради МОЗ

Кількість людей, які захворіли на китайський коронавірус, зростає з кожним днем. Лікарі постійно нагадують про рекомендації для населення при наявності симптомів гострого вірусного захворювання або при відвідуванні міста Ухань в Китаї. Про те, що необхідно робити при перших симпомах захворювання, повідомив Центр громадського здоров'я України.

Повідомляється, що відвідування міста Ухань протягом останніх 14 днів, а також підвищена температура тіла, утруднене дихання та кашель є приводом для того, щоб звернутися до лікаря. Якщо стан різко погіршився, то слід викликати швидку. Також необхідно повідомити лікаря про відвідини Китаю.

Якщо ж місто Ухань не відвідували, але симптоми гострого вірусного захворювання присутні, то необхідно спостерігати за станом здоров'я. Якщо самопочуття погіршиться, то слід звернутися до лікаря.

Також ВООЗ та МОЗ рекомендують:

дезінфікувати поверхні, з якими контактували люди з ознаками захворювання;

за можливості уникати людних місць і контакту з хворими людьми;

одягати захисну маску;

прикривати рот і ніс одноразовою серветкою або згином ліктя, коли кашляєте і чхаєте;

мити руки.

Рекомендації лікарів. Інфографіка: Центр громадського здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, Уляна Супрун розповіла про те, як уникнути грипу, ГРВІ та коронавірусу.

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