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05 лютого 2020, середа, 10:43 7
Кабмін 2020-02-05T10:56:16+02:00
Українські Новини
Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабмін сьогодні проведе засідання

Надежда Комендантова
Кабмін, Засідання Кабміну, Уряд, Олексій Гончарук
Кабмін. Фото: Кабмін
Кабмін. Фото: Кабмін

В той час, як Кабмін порекомендував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі, уряд проведе засідання в середу, 5 лютого.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання планується брифінг, однак час його проведення на даний момент не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук не представив Раді звіт про роботу Кабміну до 4 лютого за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Після скандалу, пов'язаного нібито прослуховуванням Олексія Гончарука 17 січня прем'єр-міністр подав заяву про відставку.

Зеленський після заяви Гончарука про відставку сказав, що дає уряду шанс, але доручає зробити кілька кроків, у тому числі провести кадрові зміни, розділити деякі раніше об'єднані міністерства та врегулювати питання з зарплатами і преміями керівникам міністерств і держкомпаній.

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