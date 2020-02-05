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05 лютого 2020, середа, 09:21 19
Політика 2020-02-05T11:15:02+02:00
Українські Новини
Лісовий кодекс, кнопкодавство у Раді та скасування стройового статуту ЗСУ: чим займуться депутати в середу

Лісовий кодекс, кнопкодавство у Раді та скасування стройового статуту ЗСУ: чим займуться депутати в середу

Надежда Комендантова
Рада, Порядок денний, народні депутати, Депутати Верховної Ради, кнопкодавство
Верховна Рада. Скріншот youtube/Верховна Рада
Верховна Рада. Скріншот youtube/Верховна Рада

Верховна Рада, 3-я сесія якої відкрилася 4 лютого, на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2466 про скасування стройового статуту Збройних сил.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з нею, Рада розгляне у 2-му читанні законопроекти №2042 щодо інфраструктури об'єктів будівництва, в 1-му читанні - законопроекти №2483 про спрощення досудового розслідування низки порушень, №2259 про реформування патентного законодавства, №2379 про інвентаризацію лісів, №2466 про скасування стройового статуту Збройних сил, №1220 щодо усунення колізій у законі про нотаріат, №2283 про право на пенсії та №2136 про ресторанне господарювання.

Крім того, Рада має намір розглянути ратифікацію угоди з Литвою про трудову міграцію (законопроект №0021) і законопроекти №2075 про молодіжних центрах, №2351 про імплементацію директив Європейського Союзу у сфері охорони природи, №1149 про посилення відповідальності за підпал лісу.

У порядку денному також зазначені законопроекти про зміни до Конституції №1015 про надання народові права законодавчої ініціативи, №1016 про введення уповноважених Ради з дотримання Конституції та законів в окремих сферах, №1027 про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування, а також законопроекти №2590 щодо громадянства.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого Рада відхилила законопроект про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Рада у вівторок розглядала скорочення кількості депутатів з 450 до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

Тим часом, сьогодні сплив термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну

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