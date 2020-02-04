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04 февраля 2020, вторник, 10:23 76
Верховная Рада и партии 2020-02-04T10:25:02+02:00
Українські Новини
Рада открыла 3-ю сессию: прямая трансляция

Рада открыла 3-ю сессию: прямая трансляция

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Рада, Депутаты, Дмитрий Разумков

Верховная Рада, которая сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об уменьшении количества народных депутатов, открыла третью сессию.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Третью сессию Верховной Рады 9-го созыва объявляю открытой", - сказал он.

После этого в зале заседаний зазвучал Государственный гимн в исполнении Национального академического хора им. Григория Веревки.

При этом в сессионном зале присутствуют члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

В зале зарегистрировались 360 парламентариев.

Как сообщали Українські Новини, Рада во вторник рассмотрит сокращение количества депутатов с 450 до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

Тем временем, сегодня истекает срок обещания Гончарука отчитаться в Раде о работе Кабмина

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