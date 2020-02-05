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05 лютого 2020, середа, 09:14 13
Фінанси 2020-02-05T10:45:02+02:00
Українські Новини
Мінфін скоротив розміщення ОВДП

Мінфін скоротив розміщення ОВДП

Сергій Жолобецький
Мінфін, ОВДП, держоблігації
Мінфін продовжує знижувати прибутковість ОВДП
Мінфін продовжує знижувати прибутковість ОВДП

Міністерство фінансів 4 лютого розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,3 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів на аукціоні 4 лютого 2020 запропонував інвесторам номіновані у гривні державні облігації з терміном обігу 6 місяців, 1 рік і 3 роки.

За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 2 328 млн гривень (6-місячні ОВДП - 271 млн гривень, 1-річні ОВДП - 1114 млн гривень, 3-річні ОВДП - 944 мливен).

При цьому загальний попит з боку інвесторів перевищив 4 млрд гривень.

Середньозважена прибутковість 3-річних гривневих ОВДП зменшилася на 17 базисних пунктів і становила 9,84%.

Доходність 6-місячних паперів становить 9,60% (зменшення на 43 б.п.), 1-річних - 9,77% (зменшення на 14 б.п.).

Міністерство фінансів в 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У січні доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн і були на 13,8 млрд грн менше розпису.

Сітібанк очолив рейтинг первинних дилерів ОВДП Міністерства фінансів щодо обсягів придбання облігацій у 2019 році.

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