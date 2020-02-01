В январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/долл, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 грн/долл), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и ниже цены на газ.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), были на 5,9 млрд гривен ниже росписи по следующим причинам: поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд гривен ниже росписи из-за меньшего производство табачных изделий и реализацией со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз; поступления от рентных платежей были на 2,4 млрд гривен ниже росписи - это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств рентной платы за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа.

Отмечается, что недопоступления от подоходного налога составило 0,24 млрд гривен.

Поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 млрд гривен ниже плана через возмещено НДС в 18,0 млрд гривен, что выше среднемесячной сумму возмещения прошлого года (12,7 млрд гривен).

Доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной таможенной службой, были на 7,9 млрд гривен ниже росписи прежде всего по следующим причинам: крепкий курс гривны по сравнению с учтенным в госбюджете курсу (в бюджете учтено среднегодовой курс 27 грн/долл, тогда как средний курс января составил 24,1 грн/долл, снижение налогооблагаемой импорта по данным ГТС составил 2,5% г/г, при заложенном в бюджете приросте импорта товаров на 11,3% в том числе из-за уменьшения объемов налогооблагаемого импорта по 1721 подсубпозиции (что привело к уменьшению объемов поступлений НДС от этих товаров на сумму 3,7 млрд гривен).

В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, наблюдалось снижение цен на отдельные группы товаров, что обусловлено снижением мировых цен на такие товары.

Также отсутствовал облагаемый импорт товаров по 598 подсубпозиции, которые в января 2019 года обеспечили поступления НДС и ввозной пошлины на сумму 476,4 млн гривен.

Украина рекордно снизила стоимость заимствований на внешнем рынке, осуществив успешный выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро по ставке 4,375% и со сроком погашения 10 лет.

Министерство финансов на аукционе 28 января 2020 года провело на внутреннем рынке успешное размещение гособлигаций со сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 9,79% (последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем 5 лет назад по ставке 15,5%).

На этом же аукционе была снижена доходность и по другим госбумагами: доходность 3-месячных бумаг составила 10,15% (уменьшение на 58 бп), 1-летних - 9,91% (уменьшение на 13 бп), 2-летних ОВГЗ - 9,86% (уменьшение на 18 бп).

Совокупные заимствования в общий фонд госбюджета составили в январе 50,8 млрд грн (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд гривен).

Погашение госдолга в гривневом эквиваленте в январе составил 31,6 млрд гривен.

В январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований.

Указано, что в понедельник, 3 февраля, будет предоставлено оперативную информацию о выполнении расходов за январь 2020 года.

Минфинаном на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы госбюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года.

Также продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ и начата активная работа над ююджетной декларации на 2021-2023 годы.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в декабре сократился на 68% с 55,006 млрд гривен (на 1 декабря) до 17,547 млрд гривен (на 1 января).

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