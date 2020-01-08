Ситибанк больше всех первичных дилеров покупал ОВГЗ в 2019

Ситибанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ Министерства финансов по объемам покупки облигаций в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

На втором месте - Ощадбанк, на третьем - Укргазбанк.

Затем идут: ОТП Банк, Райффазен Банк Аваль, ПУМБ, Приватбанк, Альфа-банк (Украина), Укрэксимбанк, Кредобанк, "Пивденный", и УкрСиббанк.

Банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.

Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.

Министерство финансов в январе-марте текущего года намерено размещать только гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и впервые предложит бумаги со сроком обращения 7 лет.

Банкиры не прогнозируют девальвацию гривны до конца 2019 года и в 1-м квартале 2020 года.