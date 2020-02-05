У центрі Києва на дорогу впало дерево: утворився затор

Сьогодні зранку у центрі Києва через сильний вітер дерево впало дорогу, паралізувавши рух транспорту в час, як киян закликали не виїжджати на приватних авто в місто 5 лютого.

Відео інциденту оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook очевидець Володимир Драбчук.

За його словами, дерево впало на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За даними Google-карт на цій ділянці дорозі утворився затор, транспорт рухається повільно.

Пробка на вулицях Франка та Хмельницького в Києві. Карта: google-maps

Як повідомляли Українські Новини, 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця, в Кіровоградській і Дніпропетровській сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, на дорогах снігові замети.

Тим часом, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ожеледицю на дорогах України.