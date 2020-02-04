Выпадет 40 см снега: на Украину обрушится ледяной шторм

На западе Украины во вторник, 4 февраля, резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. В связи с этим объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Как сообщает Укргидрометцентр, усугубится ситуация в ночь на 5 февраля. На западе Украины ожидается прирост снежного покрова в 20 см и до 40 см в горах.

В то же время, порывы ветра достигнут 25 м/с.

"5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м / с, местами 25 м / с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы", - сказано в сообщении.

Прогноз погоды 4 февраля от Укргидрометцентра.

Напомним, в Украину идут арктические морозы. Волна сильнейших холодов придет в страну в связи с порывом холодного воздуха из Арктики, который и несет морозную погоду. Также ворвется циклон с мощными снегопадами и холодом.