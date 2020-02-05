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05 лютого 2020, середа, 08:17 7
Силові структури 2020-02-05T09:15:01+02:00
Українські Новини
Бойовики на Донбасі застосували проти українських військових важке озброєння

Бойовики на Донбасі застосували проти українських військових важке озброєння

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, Зведення, ООС
ООС Фото: facebook.com/93OMBR
ООС Фото: facebook.com/93OMBR

За минулу добу, 4 лютого, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу Операції об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На східному напрямку бойовики здійснили п’ять обстрілів: поблизу Мар’їнки, неподалік, Красногорівки, в районі населеного пункту Авдіївка, поруч з Пісками, поблизу Старогнатівки.

Сім обстрілів з боку бойовиків було зафіксовано на північному напрямку: двічі поруч з Новотошківським, два рази поблизу Травневого, два рази в районі населеного пункту Оріхове, неподалік Новолуганського,

Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького.

За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого, бойовики 12 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – зазнав бойової травми.

2 лютого бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені.

Крім того, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.

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