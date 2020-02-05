Бойовики на Донбасі застосували проти українських військових важке озброєння

За минулу добу, 4 лютого, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу Операції об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook. Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На східному напрямку бойовики здійснили п’ять обстрілів: поблизу Мар’їнки, неподалік, Красногорівки, в районі населеного пункту Авдіївка, поруч з Пісками, поблизу Старогнатівки. Сім обстрілів з боку бойовиків було зафіксовано на північному напрямку: двічі поруч з Новотошківським, два рази поблизу Травневого, два рази в районі населеного пункту Оріхове, неподалік Новолуганського, Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. За поточну добу втрат немає. Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого, бойовики 12 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – зазнав бойової травми. 2 лютого бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені. Крім того, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.