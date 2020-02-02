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02 февраля 2020, воскресенье, 08:00 24
Силовые структуры 2020-02-02T08:00:13+02:00
Українські Новини
Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое - ранены

Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое - ранены

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, ООС, смерть военного, ранен украинский военный, война на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 1 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов боевиков погиб один боец ВСУ, еще один - ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"вблизи населенного пункта Хутор Вольный - с 82-мм минометов - 14 мин, а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики обесточили село под Луганском и обвиняют в этом Украину.

Ранее боевики применили артиллерию, ВСУ понесли потери на Донбассе.

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