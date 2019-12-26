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26 декабря 2019, четверг, 15:12 1070
Судебная власть 2019-12-26T15:38:14+02:00
Українські Новини
Конституционный суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство

Конституционный суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, Конституционный суд, Прогулы, кнопкодавство, Лишение мандата
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект №1027 Президента Владимира Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Зеленского в Конституционном Суде, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Представитель Президента подтвердил агентству, что законопроект признан неконституционным.

По предварительной информации Вениславского, судьи отмечают, что инициатива Зеленского сужает права человека.

Зеленский предлал лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов; в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд.

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

19 декабря Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

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