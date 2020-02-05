У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію

В той час, як в Україні поступово підвищуватимуть пенсійний вік, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді встановити виключний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких нараховується компенсація.

Про це йдеться в законопроекті №2814 від 28 січня, передають Українські Новини.

Зокрема, Кабмін пропонує встановити, що до таких доходів відносяться:

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії);

соціальні виплати;

стипендії;

заробітна плата (грошове забезпечення);

сума індексації грошових доходів громадян.

Зараз закон "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їхньої виплати" від 19 жовтня 2000 року передбачає, що до таких доходів відносяться: пенсії; соціальні виплати; стипендії; заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.

На думку Кабміну, визначення вичерпного переліку грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких нараховується компенсація, сприятиме уникненню спорів при нарахуванні компенсації.

У пояснювальній записці зазначається, що згідно з висновком антикорупційної експертизи закон "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їхньої виплати", містить положення, що призводять або які можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень (корупціогенний фактор), а саме нечіткість встановленої адміністративної процедури прийняття управлінських рішень.

Відповідно до закону, сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків та обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу.

Як повідомляли Українські Новини, мінімальна зарплата українців майже у 12 разів менше, ніж в деяких країнах ЄС.

Тим часом, пенсії в Україні у 2020 підвищать двічі.