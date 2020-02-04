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  • Минимальная зарплата украинцев почти в 12 раз меньше, чем в некоторых странах ЕС
04 февраля 2020, вторник, 12:37 116 Инфографика
Европа 2020-02-04T12:38:42+02:00
Українські Новини
Минимальная зарплата украинцев почти в 12 раз меньше, чем в некоторых странах ЕС

Минимальная зарплата украинцев почти в 12 раз меньше, чем в некоторых странах ЕС

Таня Войтюк
минимальная зарплата, Украина, Зарплата, Евро, Германия, Франция, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ЕС, Европейский союз
Минимальная зарплата. Фото: pixabay
Минимальная зарплата. Фото: pixabay

По состоянию на 1 января 2020 года 21 из 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) установило минимальную заработную плату, помимо Дании, Италии, Кипра, Австрии, Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, минимальная месячная заработная плата, как правило, составляет ниже 600 евро на востоке и более 1 500 евро на северо-западе ЕС.

Как отмечает Евростат, страны ЕС можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня минимальной зарплаты.

Минимальные зарплаты. Инфографика: Минимальные зарплаты. Инфографика: Евростат

В январе 2020 года самая низкая минимальная зарплата в ЕС была в Болгарии (312 евро). В девяти государствах-членах, преимущественно расположенных на востоке ЕС, минимальная зарплата составляла от 400 до 600 евро в месяц: Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия (487 евро), Хорватия (546 евро), Чехия (575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша (611 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных в основном на юге ЕС, минимальная заработная плата составляла от 700 до чуть более 1000 евро в месяц: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения (941 евро) и Испания (1 050 евро).

В остальных семи государствах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата была выше 1500 евро в месяц: Франция (1 539 евро), Германия (1 584 евро), Бельгия (1 594 евро), Нидерланды (1 636 евро), Ирландия (1 656 евро) и Люксембург (2 142 евро).

Как сообщали Українські Новини, в Украине с 1 января впервые с 2008 года минимальная зарплата стала выше, чем в России и составила 4 723 гривны (170,72 евро согласно текущему курсу валют).

Напмоним, Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.

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