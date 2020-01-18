Пенсии в Украине в 2020 повысят дважды: кому, когда и на сколько увеличат выплаты

В то время, как в Украине постепенно будут повышать пенсионный возраст, В 2020 году бюджет Пенсионного фонда Украины увеличится до 448,6 млрд грн, что, без учета расходов на субсидии в прошлом году, означает увеличение расходов на пенсионное обеспечение всего лишь на 13%. С таким бюджетом говорить о существенном увеличении пенсий невозможно.

Как пишет Новое время, определенное повышение все же будет в связи с ожидаемым изменением минимального прожиточного минимума в июле и декабре, индексацией в марте, а также законодательными инициативами, в том числе по внедрению накопительного уровня и профессиональных пенсионных систем.

Так, с первого июня минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) до 1712 грн и с 1 декабря еще на 57 грн (3,3%). То есть в целом за год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн.

Более существенную прибавку пенсионеры могут получить в результате индексации пенсий в марте, которая составит до 15%. Индексация предполагает изменение размера пенсий, в зависимости от роста заработной платы и инфляции, для сохранения покупательной способности пенсий. Несмотря на стремительное снижение инфляции до 4.1% в прошлом году, высокие темпы роста заработной платы за предшествующие три года позволят нивелировать рост цен.

Изменения помогут увеличению средней пенсии до 3 500 тысяч гривен, но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношения размера пенсии к заработной плате) не менее 40%

Эти изменения помогут увеличению средней пенсии в 2020 году до 3 500 тысяч гривен, но этого явно недостаточно для достижения коэффициента замещения (отношения размера пенсии к заработной плате) не менее 40%.

Ожидаются и изменения для пенсионеров с оккупированных территорий. В случае принятия Законопроекта № 2083-д, им упростят условия получения пенсий, включая право докупить стаж без применения санкций (если не хватает периода страхового стажа для получения пенсии по возрасту, его можно докупить, заплатив сумму ЕСВ по минимальной ставке за недостающий период). В случае отсутствия документов можно будет рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц и получать пенсии без справки переселенца, а также получить задолженность по невыплаченным пенсиям без срока давности.

Кардинально изменить ситуацию в пенсионной сфере призван также законопроект № 2683 по внедрению обязательного накопительного пенсионного обеспечения, который появился на сайте Верховной Рады за три дня до Нового года, как подарок под елку будущим пенсионерам. Однако, несмотря на большое количество предложений со стороны экспертов, депутаты успели пока только заменить определение накопительного фонда на пенсионное казначейство, что никак не повлияло на суть законопроекта, а именно необходимость создания государственной структуры — пенсионного казначейства, с присущими ей недостатками.

Кроме пенсионного казначейства должен появиться еще один элемент будущей пенсионной инфраструктуры — центральный администратор. Разработчики законопроекта посчитали, что такой администратор с капиталом в 50 млн грн, который будет оказывать услуги по обслуживанию плательщиков взносов в количестве более 10 миллионов человек, то есть будущих пенсионеров, сможет сделать это дешевле и эффективнее, чем нынешний Пенсионный фонд Украины.

Законопроект предполагает обязательное участие всех официально трудоустроенных лиц, независимо от возраста. Для участия в накопительной системе пенсионного страхования работник должен выбрать компанию по управлению активами, которая будет управлять его сбережениями, либо негосударственный пенсионный фонд, авторизованный регулятором для участия в системе. Плательщик взносов вправе менять фонд, но не чаще, чем два раза в год.

Позитивными чертами законопроекта для будущих пенсионеров в сравнении с первоначальной версией стали взносы не только работника, но и работодателя. Минимальный предусмотренный законопроектом взнос сотрудника составляет 1% и 2% работодателя. В случае увеличения взносов работником, работодатель обязан увеличить соответственно и собственный взнос, но не более чем 5%.

В любом случае волноваться по вопросу запуска накопительной системы пока не стоит. Закон вступит в силу не ранее 1 января 2021 года, а взносы должны уплачиваться еще через два года, так что за это время еще многое может измениться. Это означает, что мы можем увидеть еще, возможно, и не одну версию законопроекта.

Как сообщали Українськi Новини, Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту с 1 564 гривен до 1 638 гривен с 1 декабря 2019 года.

А также в Пенсионном фонде Украины рассказали, в течении какого времени можно получить пенсию умершего.