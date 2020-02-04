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04 лютого 2020, вівторок, 23:13 6
Політика 2020-02-04T23:16:56+02:00
Українські Новини
ПЦУ припинила повноваження Філарета в синоді

ПЦУ припинила повноваження Філарета в синоді

Влада Билоус
Влада Билоус
ПЦУ, Філарет, УПЦ КП

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) припинив повноваження почесного патріарха ПЦУ Філарета як члена синоду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПЦУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у вівторок відбулося засідання Священного синоду.

У засіданні взяли участь усі члени синоду, крім Філарета.

"Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь в засіданні Священного синоду, незважаючи на письмове запрошення, було вирішено припинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного синоду", - сказано в ньому.

Розглянувши нинішню діяльність Філарета і беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, синод також вкотре констатував, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією.

Синод відзначив, що Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено вчиняти будь-які хіротонії.

Філарету і його оточенню було вирішено нагадати про призов Архієрейського Собору до примирення і припинення самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ відсторонила двох священиків з-за підтримки Філарета.

Також на "соборі" Філарета відновили Київський патріархат і відкинули Томос.

Тим часом УПЦ КП просить суд скасувати свою ліквідацію, а Філарет вважає, що ПЦУ - не автокефальна церква.

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