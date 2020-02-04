МАУ останній раз вивезла пасажирів з Китаю і призупинила рейси

Через поширення нового коронавірусу, яким заразилися понад 20 тисяч осіб, 4 лютого МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья - Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Про це повідомила авіакомпанія Facebook.

Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажира. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.

Відразу після прибуття рейсу в аеропорту "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров'я зробив обов'язковий огляд пасажирів та екіпажу.

Повідомляється, що на повітряному судні провели прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, що використовується для обслуговування пасажирів, та формений одяг членів екіпажу утилізують.



Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.







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