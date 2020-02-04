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04 лютого 2020, вівторок, 22:24 4
Суспільство 2020-02-04T22:31:53+02:00
Українські Новини
МАУ останній раз вивезла пасажирів з Китаю і призупинила рейси

МАУ останній раз вивезла пасажирів з Китаю і призупинила рейси

Валерия Драгомирова
Китай, МАУ, Евакуація, Бориспіль, Коронавірус

Через поширення нового коронавірусу, яким заразилися понад 20 тисяч осіб, 4 лютого МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья - Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм. Про це повідомила авіакомпанія Facebook.

Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажира. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні.

Відразу після прибуття рейсу в аеропорту "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров'я зробив обов'язковий огляд пасажирів та екіпажу.

Повідомляється, що на повітряному судні провели прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, що використовується для обслуговування пасажирів, та формений одяг членів екіпажу утилізують.


Загалом, після спалаху епідемії коронавірусу рейсами МАУ додому повернулися 457 пасажирів.



Як повідомляли Українські Новини, Росія за допомогою військового літака евакуює своїх громадян з Уханю.

Раніше серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом.

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