підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
  • Новини
  • Політика
  • Автор підручника з всесвітньої історії виправдовується, що навмисне помістив Кіану Рівза на фото
04 лютого 2020, вівторок, 19:21 35
Політика 2020-02-04T20:15:01+02:00
Українські Новини
Автор підручника з всесвітньої історії виправдовується, що навмисне помістив Кіану Рівза на фото

Автор підручника з всесвітньої історії виправдовується, що навмисне помістив Кіану Рівза на фото

Кира Молчанова
Мем, Киану Ривз, історія, Виправдання, Фотографія
Сумний Кіану Рівз. Фото: memepedia.ru
Сумний Кіану Рівз. Фото: memepedia.ru

Фотографію канадського актора Кіану Рівза, яку виявили інтернет-користувачі, навмисне залишили на сторінці українського підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу. Про це заявив в Facebook автор книги, історик Ігор Щупак.

"Чому в шкільному підручнику виявлено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя маленька історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку з фотографією, "доповненою" Кіану Рівзом, я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років у одному навчальному посібнику був поміщений портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", – заявив Щупак.

Скріншот: Facebook Igor ShchupakСкріншот: Facebook Igor Shchupak

За словами історика, він задався питанням: наскільки уважно читають підручники, працюють над ілюстраціями по темі.

Як писали Українські Новини, сумний Кіану Рівз – це не єдиний "ляп" від авторів шкільних підручників. У "Географії" за 6 клас авторства Пестушко і Уварової помітили карту з відомої комп'ютерної гри Skyrim.

До цього соціальні мережі відреагували на пропозицію депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги.

Більше новин про: Мем Киану Ривз історія Виправдання Фотографія

Кабмін буде пояснювати батькам, бабусям і дідусям,...
Кіану Рівз хоче стати новим "Росомахою"...
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підг...
Один на мільйон: фотограф відобразив оленя з трьом...
Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень
Новини
Гончарук не виконав обіцянку, дану Зеленському про надання звіту роботи Кабміну до 4 лютого 20:28
Зеленський. Скріншот: Facebook/Володимир Зеленський
Програма "Доступні кредити 5-7-9" розрахована на п'ять років, - Зеленський 20:24
Сумний Кіану Рівз. Фото: memepedia.ru
Автор підручника з всесвітньої історії виправдовується, що навмисне помістив Кіану Рівза на фото 19:21
Рада з питань свободи слова закликає Мінкульт не вносити в Кабмін законопроект про дезінформацію 19:14
Арахамія прогнозує кадрові зміни в Кабміні 19:04
більше новин
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
В Одесі демонтували останнього Жукова 14:47
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Арсен Аваков
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень 14:11 Документ
більше новин
За екс-заступника міністра Кирюшина внесли 6 млн гривень застави, він вийшов з СІЗО
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok