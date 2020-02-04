Автор підручника з всесвітньої історії виправдовується, що навмисне помістив Кіану Рівза на фото

Фотографію канадського актора Кіану Рівза, яку виявили інтернет-користувачі, навмисне залишили на сторінці українського підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу. Про це заявив в Facebook автор книги, історик Ігор Щупак.

"Чому в шкільному підручнику виявлено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя маленька історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку з фотографією, "доповненою" Кіану Рівзом, я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років у одному навчальному посібнику був поміщений портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", – заявив Щупак.

Скріншот: Facebook Igor Shchupak

За словами історика, він задався питанням: наскільки уважно читають підручники, працюють над ілюстраціями по темі.

Як писали Українські Новини, сумний Кіану Рівз – це не єдиний "ляп" від авторів шкільних підручників. У "Географії" за 6 клас авторства Пестушко і Уварової помітили карту з відомої комп'ютерної гри Skyrim.

До цього соціальні мережі відреагували на пропозицію депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагара продати собаку "елітної" породи для того, щоб заплатити за комунальні послуги.