Вслед за Киану Ривзом, в украинском учебнике появилась карта из игры Skyrim

После того, как в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили фотографию известного мема с канадским актером Киану Ривзом, в другом школьном учебнике — по географии — нашли изображение карты из компьютерной игры Skyrim. Об этом на своей странице в Facebook написал Иван Примаченко.

Скриншот: Facebook/Ivan Prymachenko

"... Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой с известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал блогер на своей странице.

Скриншот страницы учебника и карта из игры. Скриншот: Facebook/Ivan Prymachenko

Изображение карты находится на странице 36 учебника в разделе "Земля на планете и карте. Ориентация на местности".

В качестве подтверждения своих слов Иван опубликовал ссылку на сам учебник, который рекомендует Министерство образования.

Комментаторы в социальной сети шутят: "Кто-то когда-то немного недоучился... и оно вылезло". Другие пользователи предполагают, что изображения — это "пасхалочки" для фанатов.

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