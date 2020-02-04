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  • Вслед за Киану Ривзом, в украинском учебнике появилась карта из игры Skyrim
04 февраля 2020, вторник, 17:15 1054
Жизнь 2020-02-04T18:10:52+02:00
Українські Новини
Вслед за Киану Ривзом, в украинском учебнике появилась карта из игры Skyrim

Вслед за Киану Ривзом, в украинском учебнике появилась карта из игры Skyrim

Кира Молчанова
Георгафия, Издание учебников, Skyrim, Курьезы
Карта из компьютерной игры Skyrim. Фото: elderscrolls.bethesda.net
Карта из компьютерной игры Skyrim. Фото: elderscrolls.bethesda.net

После того, как в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили фотографию известного мема с канадским актером Киану Ривзом, в другом школьном учебнике — по географии — нашли изображение карты из компьютерной игры Skyrim. Об этом на своей странице в Facebook написал Иван Примаченко.

Скриншот: Facebook/Ivan PrymachenkoСкриншот: Facebook/Ivan Prymachenko

"... Учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой с известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", — написал блогер на своей странице.

Скриншот страницы учебника и карта из игры. Скриншот: Facebook/Ivan PrymachenkoСкриншот страницы учебника и карта из игры. Скриншот: Facebook/Ivan Prymachenko

Изображение карты находится на странице 36 учебника в разделе "Земля на планете и карте. Ориентация на местности".

В качестве подтверждения своих слов Иван опубликовал ссылку на сам учебник, который рекомендует Министерство образования.

Комментаторы в социальной сети шутят: "Кто-то когда-то немного недоучился... и оно вылезло". Другие пользователи предполагают, что изображения — это "пасхалочки" для фанатов.

Ранее Українські Новини рассказали, как соцсети отреагировали на предложение депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара продать собаку "элитной" породы для того, чтоб заплатить за коммунальные услуги.

 До этого вспоминали, какие мемы были популярны в 2019 году.

 

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