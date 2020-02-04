Грустный Киану Ривз появился в украинском учебнике по мировой истории

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили фотографию известного мема с канадским актером Киану Ривзом. Об этом обнаружившие написали в Twitter. Изображение актера из известного мема "Грустный Киану Ривз" прифотошопилы к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На фото актер обедает вместе со строителями. Фото в учебнике. Twitter\/@jigsawdeaad Найти фотографию можно на 58 странице учебника. Полная страница учебника. Скришот Напомним, оригинальный снимок "Обед на небоскребе" сделали во время строительства "Ар-Си-Эй-Билдинг" в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. На фото 11 рабочих, которые сидят на балке и обедают на высоте более 200 метров. Фото с Киану Ривзом Оригинальна фотография "Обед на небоскребе" Как сообщали Українські Новини, главными мемы 2019 года стали Потрясающий Киану Ривз, малыш Йода и Зеленский. После ситуации с депутатом Брагаром, который предложил продать собаку пенсионерке и заплатить за газ, в сети начали создавать разнообразные мемы про газ, пса и женщину.