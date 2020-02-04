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04 февраля 2020, вторник, 13:57 16
Жизнь 2020-02-04T14:00:10+02:00
Українські Новини
Грустный Киану Ривз появился в украинском учебнике по мировой истории

Грустный Киану Ривз появился в украинском учебнике по мировой истории

Таня Войтюк
мемы, Киану Ривз, Собака, История, Фотография
Фото в учебнике с Киану Ривзом. Twitter/@jigsawdeaad
Фото в учебнике с Киану Ривзом. Twitter/@jigsawdeaad

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили фотографию известного мема с канадским актером Киану Ривзом.

Об этом обнаружившие написали в Twitter.

Изображение актера из известного мема "Грустный Киану Ривз" прифотошопилы к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На фото актер обедает вместе со строителями.

Фото в учебнике. Twitter/@jigsawdeaad Фото в учебнике. Twitter/@jigsawdeaad

Найти фотографию можно на 58 странице учебника.

Полная страница учебника. СкришотПолная страница учебника. Скришот

Напомним, оригинальный снимок "Обед на небоскребе" сделали во время строительства "Ар-Си-Эй-Билдинг" в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. На фото 11 рабочих, которые сидят на балке и обедают на высоте более 200 метров.

Фото с Киану РивзомФото с Киану Ривзом

Оригинальна фотографияОригинальна фотография "Обед на небоскребе"

Как сообщали Українські Новини, главными мемы 2019 года стали Потрясающий Киану Ривз, малыш Йода и Зеленский.

После ситуации с депутатом Брагаром, который предложил продать собаку пенсионерке и заплатить за газ, в сети начали создавать разнообразные мемы про газ, пса и женщину.

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