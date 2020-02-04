підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 17:36 5
Податки 2020-02-04T17:50:18+02:00
Українські Новини
Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ

Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ

Ярина Вацяк
ФОП, Рада, нові рахунки ЄСВ, ЄСВ, податок
Податки. Фото: pixabay
Податки. Фото: pixabay

Верховна Рада відмовилася скасувати рішення про прийняття законопроекту про впровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За ухвалення проєкту постанови №1049-П про скасування результатів голосування за цей законопроект проголосували 145 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, голова парламенту Дмитро Разумков має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Після отримання документа Зеленський має протягом 15 днів підписати його або повернути парламенту зі своїми пропозиціями.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ.

Також Рада об'єднала звітність із єдиного соцвнеску і податку на доходи. Також законопроєктом для страхувальників вводиться квартальна звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску з розбивкою за місяцями звітного кварталу.

Тим часом, Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році.

Більше новин про: ФОП Рада нові рахунки ЄСВ ЄСВ податок

Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з різницею в 100 тис. гривень
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні
Новини
Киян закликають не виїжджати на приватних авто в місто 5 лютого через сніг та ожеледицю 18:26
Через відмову голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія виконувати незаконні розпорядження, Міненерго  достроково припинило його повноваження 18:15
Обленерго і "Укрпошта" можуть стати постачальниками газу для українців, - Оржель 18:09
За екс-заступника міністра Кирюшина внесли 6 млн гривень застави, він вийшов з СІЗО 17:59
"Укрзалізниця" намагається обійти законні процедури при виборі постачальника газу, – журналіст 17:45
більше новин
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва
У центрі Києва застрелили чоловіка 21:16
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні 13:15
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
більше новин
Гривня злетіла: НБУ зміцнив офіційний курс гривні на середу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok