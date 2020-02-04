Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і ЄСВ

Верховна Рада відмовилася скасувати рішення про прийняття законопроекту про впровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За ухвалення проєкту постанови №1049-П про скасування результатів голосування за цей законопроект проголосували 145 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таким чином, голова парламенту Дмитро Разумков має право підписати відповідний законопроект і направити його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Після отримання документа Зеленський має протягом 15 днів підписати його або повернути парламенту зі своїми пропозиціями.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2019 року Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ.

Також Рада об'єднала звітність із єдиного соцвнеску і податку на доходи. Також законопроєктом для страхувальників вводиться квартальна звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску з розбивкою за місяцями звітного кварталу.

Тим часом, Кабінет Міністрів не має наміру підвищувати податки в 2020 році.