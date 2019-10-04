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04 октября 2019, пятница, 18:13 968
Верховная Рада и партии 2019-10-04T18:17:39+03:00
Українські Новини
Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

За принятие законопроектов №1049 и №1051 в целом проголосовали соответственно 255 и 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

13 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и законопроект №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Законопроектами вводится единый счет для уплаты налогов с 1 января 2021 года.

Отмечается, что через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, а также рентную плату.

Указывается, что единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты существуют две другие, специальные системы электронного администрирования.

Доступ к единому счету плательщика будет осуществляться через свой электронный кабинет, что упростит процедуру уплаты налогов.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

Тем временем, Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы.

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