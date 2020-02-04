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04 лютого 2020, вівторок, 17:19 4
Верховна Рада і партії 2020-02-04T18:00:01+02:00
Українські Новини
Рада знизила ренту на видобуток бурштину

Рада знизила ренту на видобуток бурштину

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Рента на видобуток ресурсів, видобуток бурштину
Бурштин. Фото: ambery.ru
Бурштин. Фото: ambery.ru

Верховна Рада знизила ренту на видобуток бурштину з 25% до 10%.

За ухвалення законопроекту №2241 за основу і в цілому проголосували 290 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Водночас на період до 31 грудня 2020 року включно буде діяти рентна ставка в обсязі 5%, а до 31 грудня 2021 року – 8%.

Також Кабмін зобов'язаний протягом трьох місяців після набрання чинності цим законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом і забезпечити приведення іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

Цей закон набирає чинності на наступний день після публікації.

Як повідомляли Українські Новини, Рада 19 грудня легалізувала видобуток бурштину і ввела штраф за незаконний видобуток у сумі від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

Кабмін пропонує Раді заборонити експорт бурштину сирцю і ввести продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони.

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