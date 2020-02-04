Верховна Рада знизила ренту на видобуток бурштину з 25% до 10%.

За ухвалення законопроекту №2241 за основу і в цілому проголосували 290 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Водночас на період до 31 грудня 2020 року включно буде діяти рентна ставка в обсязі 5%, а до 31 грудня 2021 року – 8%.

Також Кабмін зобов'язаний протягом трьох місяців після набрання чинності цим законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом і забезпечити приведення іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

Цей закон набирає чинності на наступний день після публікації.

Як повідомляли Українські Новини, Рада 19 грудня легалізувала видобуток бурштину і ввела штраф за незаконний видобуток у сумі від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

Кабмін пропонує Раді заборонити експорт бурштину сирцю і ввести продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони.