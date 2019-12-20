Рада легализировала добычу янтаря

Верховная Рада 19 декабря легализировала добычу янтаря и ввела штраф за незаконную добычу в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

За принятие законопроекта №2240 в целом проголосовали 279 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

"Проблема незаконной добычи янтаря достигла критической точки: более 80 тыс. недобросовестных недропользователей избегают уплаты налогов и не несут никакой ответственности за уклонение от рекультивации земель, нанося непоправимый вред недрам", - цитирует пресс-служба Государственной службы геологии и недр слова главы ведомства Романа Опимаха по случаю принятия законопроекта.

В Госгеологии отметили, что в частности, предусмотрено введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу, а за нелегальную добычу вводится уголовная ответственность.

Отмечается, что незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка и переработка янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, наказывается штрафом от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишение воли на тот же срок.

Также предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен за ведение добычи с использованием оборудования, которое подлежит обязательной сертификации или показатели безопасности которого приводятся в нормативных документах и подлежат подтверждению соответствия путем сертификации, но не прошли их.

Кроме того, закон снижает ставки рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15% с вычетом из этой платы 30% в пользу местных общин, и убирает ряд дублирующих и архаичных согласований.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде запретить экспорт сырца янтаря и ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы.

Также президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.