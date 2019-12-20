подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 декабря 2019, пятница, 11:02 386
Экономика 2019-12-20T11:07:22+02:00
Українські Новини
Рада легализировала добычу янтаря

Рада легализировала добычу янтаря

Григорий Яковенко
Янтарь, добыча янтаря, Рента

Верховная Рада 19 декабря легализировала добычу янтаря и ввела штраф за незаконную добычу в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

За принятие законопроекта №2240 в целом проголосовали 279 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

"Проблема незаконной добычи янтаря достигла критической точки: более 80 тыс. недобросовестных недропользователей избегают уплаты налогов и не несут никакой ответственности за уклонение от рекультивации земель, нанося непоправимый вред недрам", - цитирует пресс-служба Государственной службы геологии и недр слова главы ведомства Романа Опимаха по случаю принятия законопроекта.

В Госгеологии отметили, что в частности, предусмотрено введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу, а за нелегальную добычу вводится уголовная ответственность.

Отмечается, что незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка и переработка янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, наказывается штрафом от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишение воли на тот же срок.

Также предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен за ведение добычи с использованием оборудования, которое подлежит обязательной сертификации или показатели безопасности которого приводятся в нормативных документах и подлежат подтверждению соответствия путем сертификации, но не прошли их.

Кроме того, закон снижает ставки рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15% с вычетом из этой платы 30% в пользу местных общин, и убирает ряд дублирующих и архаичных согласований.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде запретить экспорт сырца янтаря и ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы.

Также президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.

Больше новостей о: Янтарь добыча янтаря Рента

Архив
Новости
Приватбанк против Коломойского и Боголюбова: подробности нового иска в Израиле 11:25
Кабмин передумал строить аэропорт Омеляна 11:19
В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности 11:11
Рада легализировала добычу янтаря 11:02
Суд допросит Кличко 24 декабря в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане 11:00
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
Гривна на межбанке стремительно дорожает пятый день подряд 18:08
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
За 9 месяцев поставки украинских улиток в ЕС увеличились в 2,7 раза 12:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok