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30 сентября 2019, понедельник, 10:27 142
Кабмин 2019-09-30T10:27:37+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы

Кабмин хочет ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы

Янтарь. Фото: ambery.ru
Янтарь. Фото: ambery.ru

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести продажу разрешений по добыче янтаря через открытые электронные аукционы.

Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, об этом говорилось на совещании у Президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и другое", - говорится в сообщении.

Другие подробности в сообщении не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ввести штраф в размере от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,9 тыс. до 51 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет за незаконную добычу янтаря.

Также президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.

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