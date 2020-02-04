За екс-депутата Дубового внесли 15,7 млн гривень застави за справою заводу "Краян"

За колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", підозрюваного у заволодінні коштами під час продажу заводу "Краян" Олександра Дубового, внесли встановлену судом заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.



"За нього внесли заставу", - сказала вона.



За її словами, вся сума застави була внесена вчора 3 лютого.



Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд призначив колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", підозрюваному у заволодінні коштами під час продажу заводу "Краян", заставу в розмірі 15 млн 765 тис. гривень.



Раніше судове засідання за "справою Краян" вкотре перенесли через неявку прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



13 лютого 2018 року НАБУ і САП оголосили про підозру голові Одеської міської ради Геннадію Труханову та ще 4 чиновникам мерії за справою про продаж заводу "Краян".