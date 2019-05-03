Судебное заседание по "делу Краяна" в очередной раз перенесли из-за неявки прокуроров, – СМИ

В Малиновском районном суде г. Одессы сегодня, 3 мая, должно было состояться слушание по "делу Краяна", однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не явились на заседание и не передали в суд скорректированный обвинительный акт.

Об этом сообщило интернет-издание "Думская".

Судья Сергей Черевко зачитал письмо, в котором заместитель руководителя САП Владимир Кривенко просит отложить проведение заседаний до 22 мая, поскольку руководитель САП Назар Холодницкий находится в отпуске до 17 мая.

В итоге коллегия судей перенесла рассмотрение дела на 11 мая.

Кроме того, судьи решили обратиться в Высший совет правосудия (ВСП), Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а также к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с целью предоставления правовой оценки действиям прокуроров САП, которые регулярно не являются на заседания и не передают откорректированный обвинительный акт.

Напомним, сторона обвинения еще 10 апреля заявила о необходимости изменения обвинительного акта, однако с тех пор подвижек в деле нет. В САП тогда пояснили свое решение тем, что дело на грани полного развала: один из свидетелей (народный депутат Александр Дубовой) отказался от показаний, многие свидетели не явились, поскольку находятся на лечении, за границей или в отпуске.

Кроме того, суд отказался удовлетворять ходатайства прокурора о допросе экспертов, которые дали в трех экспертизах абсолютно противоположные выводы относительно стоимости бывшего административного здания завода "Краян", и об одновременном допросе уже допрошенных свидетелей, показания которых были противоречивыми.