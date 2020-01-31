Дело завода "Краян": экс-депутату Рады Дубовому назначили залог 15,7 млн гривен

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Александру Дубовому, подозреваемому в завладении средствами во время продажи завода "Краян", залог в размере 15 млн 765 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Дубовой подозревается в действиях, которые квалифицированных по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

На него также возложены дополнительные обязательства.

По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн гривен из бюджета Одессы.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января Дубовому было сообщено о подозрении по делу о продаже завода "Краян".

13 февраля 2018 года НАБУ и САП объявили о подозрении председателю Одесского городского совета Геннадию Труханову и еще 4 чиновникам мэрии по делу о продаже завода "Краян".

23 марта арестованные 185 млн гривен по делу о продаже завода "Краян" поступили на депозитный счет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.