В гуртожитку харківського коледжу сталася пожежа

Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала 52 людини через пожежу з гуртожитку Харківського коледжу державного університету телекомунікацій та ліквідувала її. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держнс, передають Українські Новини. Наголошується, що о 14:25 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в 5-поверховому гуртожитку коледжу. На місце пожежі одразу виїхали підрозділи ДСНС в складі 4-х відділень на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що в кімнаті на 3-му поверсі п'ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі і матрац. Площа пожежі становила близько 5 кв. м. Через сильне задимлення необхідно було термінова евакуювати студентів з верхніх поверхів гуртожитку. Особовим складом підрозділів ДСНС було евакуйовано 52 людини. О 14:48 пожежу було локалізовано, а вже о 14:52 повністю ліквідовано. Всього в ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць пожежнорятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Пожежа в гуртожитку харківського коледжу. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, 20 січня в Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа. Раніше в Одеському коледжі в жахливій пожежі загинули 16 осіб. Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина людей, які там перебували, не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий.