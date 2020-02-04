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04 лютого 2020, вівторок, 16:53 5
Події 2020-02-04T18:00:02+02:00
Українські Новини
В гуртожитку харківського коледжу сталася пожежа

В гуртожитку харківського коледжу сталася пожежа

Ярина Вацяк
дснс, Евакуація, пожежа, пожежа в коледжі, пожежа в гуртожитку
Пожежа в гуртожитку в Харкові. Фото: ДСНС
Пожежа в гуртожитку в Харкові. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала 52 людини через пожежу з гуртожитку Харківського коледжу державного університету телекомунікацій та ліквідувала її.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держнс, передають Українські Новини.

Наголошується, що о 14:25 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в 5-поверховому гуртожитку коледжу.

На місце пожежі одразу виїхали підрозділи ДСНС в складі 4-х відділень на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах.

По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що в кімнаті на 3-му поверсі п'ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі і матрац.

Площа пожежі становила близько 5 кв. м.

Через сильне задимлення необхідно було термінова евакуювати студентів з верхніх поверхів гуртожитку.

Особовим складом підрозділів ДСНС було евакуйовано 52 людини.

О 14:48 пожежу було локалізовано, а вже о 14:52 повністю ліквідовано.

Всього в ліквідації пожежі було задіяно 6 одиниць пожежнорятувальної техніки та 25 осіб особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежа у гуртожитку харківського коледжу. Фото: ДержнсПожежа в гуртожитку харківського коледжу. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня в Дніпрі в гуртожитку медколеджу сталася пожежа.

Раніше в Одеському коледжі в жахливій пожежі загинули 16 осіб.

Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина людей, які там перебували, не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий.

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