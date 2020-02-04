Як відрізнити грип від пневмонії: головні симптоми

З 27 січня по 2 лютого на 26,1% збільшилася кількість людей, що захворіли на грип та ГРВІ в Києві. Пневмонія (запалення легенів) може стати одним з ускладнень грипу або застуди. Про цю хворобу та її симптоми повідомляє Центр громадського здоров'я України. Головні збудники пневмонії — бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Більшість симптомів вірусної та бактеріальної форм пневмонії схожі, однак у хворого на вірусну пневмонію може проявлятися більше ознак цієї хвороби. Часті симптоми пневмонії підвищення температури тіла (до 39 ° C), лихоманка; кашель з виділенням мокроти, іноді може бути "сухе" покашлювання; відчуття нестачі повітря; зниження апетиту; втома, сонливість, пітливість; задишка внаслідок фізичного навантаження, іноді біль за грудиною; свистячі хрипи при диханні (частіше за вірусних інфекцій). Іноді хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них знижується температура тіла, з'являються судоми, деякі можуть навіть втратити свідомість. Симптоми пневмонії. Інфографіка: Центр громадського здоров'я України Симптоми грипу ломота тіла; озноб; головний і м'язовий біль; висока температура; сльозоточивість; почервоніння; світлобоязнь. Симптоми грипу. Інфографіка: Facebook\/ Міністерство охорони здоров'я України Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово закривають школи на карантин. Також Уляна Супрун розповіла про те, як захиститися від грипу, ГРВІ та коронавіруса.