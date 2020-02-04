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04 лютого 2020, вівторок, 16:30 10 Інфографіка
Суспільство 2020-02-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
Як відрізнити грип від пневмонії: головні симптоми

Як відрізнити грип від пневмонії: головні симптоми

Елена Новикова
Хвороба, Симптоми хвороби, Пневмонія, Грип
Хвороба
Хвороба

З 27 січня по 2 лютого на 26,1% збільшилася кількість людей, що захворіли на грип та ГРВІ в Києві. Пневмонія (запалення легенів) може стати одним з ускладнень грипу або застуди. Про цю хворобу та її симптоми повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Головні збудники пневмонії — бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Більшість симптомів вірусної та бактеріальної форм пневмонії схожі, однак у хворого на вірусну пневмонію може проявлятися більше ознак цієї хвороби.

Часті симптоми пневмонії

  • підвищення температури тіла (до 39 ° C), лихоманка;
  • кашель з виділенням мокроти, іноді може бути "сухе" покашлювання;
  • відчуття нестачі повітря;
  • зниження апетиту;
  • втома, сонливість, пітливість;
  • задишка внаслідок фізичного навантаження, іноді біль за грудиною;
  • свистячі хрипи при диханні (частіше за вірусних інфекцій).

Іноді хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них знижується температура тіла, з'являються судоми, деякі можуть навіть втратити свідомість.

Симптоми пневмонії. Інфографіка: Центр громадського здоров'я УкраїниСимптоми пневмонії. Інфографіка: Центр громадського здоров'я України

Симптоми грипу

  • ломота тіла;
  • озноб;
  • головний і м'язовий біль;
  • висока температура;
  • сльозоточивість;
  • почервоніння;
  • світлобоязнь.

Симптоми грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я УкраїниСимптоми грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово закривають школи на карантин.

Також Уляна Супрун розповіла про те, як захиститися від грипу, ГРВІ та коронавіруса.

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