Як відрізнити грип від пневмонії: головні симптоми

З 27 січня по 2 лютого на 26,1% збільшилася кількість людей, що захворіли на грип та ГРВІ в Києві. Пневмонія (запалення легенів) може стати одним з ускладнень грипу або застуди. Про цю хворобу та її симптоми повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Головні збудники пневмонії — бактерії, віруси, грибки та деякі найпростіші мікроорганізми. Більшість симптомів вірусної та бактеріальної форм пневмонії схожі, однак у хворого на вірусну пневмонію може проявлятися більше ознак цієї хвороби.

Часті симптоми пневмонії

підвищення температури тіла (до 39 ° C), лихоманка;

кашель з виділенням мокроти, іноді може бути "сухе" покашлювання;

відчуття нестачі повітря;

зниження апетиту;

втома, сонливість, пітливість;

задишка внаслідок фізичного навантаження, іноді біль за грудиною;

свистячі хрипи при диханні (частіше за вірусних інфекцій).

Іноді хворим грудним дітям важко пити або ковтати їжу, у них знижується температура тіла, з'являються судоми, деякі можуть навіть втратити свідомість.

Симптоми пневмонії. Інфографіка: Центр громадського здоров'я України

Симптоми грипу

ломота тіла;

озноб;

головний і м'язовий біль;

висока температура;

сльозоточивість;

почервоніння;

світлобоязнь.

Симптоми грипу. Інфографіка: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово закривають школи на карантин.

Також Уляна Супрун розповіла про те, як захиститися від грипу, ГРВІ та коронавіруса.