Грипп наступает: за неделю количество заболевших в Киеве выросло на четверть

В то время, как в Украине массово закрываются школы на карантин, количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%.

При этом заболели 9 130 детей (рост на 35,6%) и 4 640 взрослых (рост на 10,8%).

Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости дети составляют 66,3%.

Среди школьников заболеваемость выросла на 46% до 4 190 случаев.

В медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализировано 290 человек, из них 229 детей.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 51,2 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ. Также Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ.