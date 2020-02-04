подписаться на рассылку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 февраля 2020, вторник, 12:40 340
Общество 2020-02-04T12:45:01+02:00
Українські Новини
Грипп наступает: за неделю количество заболевших в Киеве выросло на четверть

Грипп наступает: за неделю количество заболевших в Киеве выросло на четверть

Надежда Комендантова
Грипп, эпидемия, эпидемия гриппа, ОРВИ
Грипп.
Грипп.

В то время, как в Украине массово закрываются школы на карантин, количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями в Киеве увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%.

При этом заболели 9 130 детей (рост на 35,6%) и 4 640 взрослых (рост на 10,8%).

Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости дети составляют 66,3%.

Среди школьников заболеваемость выросла на 46% до 4 190 случаев.

В медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализировано 290 человек, из них 229 детей.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 51,2 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ. Также Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ.

Больше новостей о: Грипп эпидемия эпидемия гриппа ОРВИ

В Киеве больше ста школ приостановили учебу из-за ...
Грипп в Украине: Запорожье закрыло все школы на ка...
Как избежать гриппа, ОРВИ и коронавируса: 5 основн...
В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Кита...
Рада уволила Бабак
Рада назначила Шмыгаля новым вице-премьером вместо Бабак
Новости
Грипп в Украине: на карантин закрыли почти половину школ в Запорожской области 14:00 Дополнено
Домашний арест Пашинского продлили до конца марта 13:45
Украинский проект получил вторую за полгода крупнейшую международную премию в области управленческого консалтинга 13:33
Нардеп Лабазюк допускает манипуляции при голосовании за законы о рынке земли, труде и адвокатской монополии 13:32
Рада проголосовала за сокращение количества депутатов с 450 до 300 в первом чтении 13:15
больше новостей
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
В 1 квартале 2020 потребители с автономным отоплением оплатят доставку газа на 50% меньше 09:40 Пресс-релиз
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Китая, госпитализировали 16:15
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Рада открыла 3-ю сессию: прямая трансляция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok