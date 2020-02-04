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04 лютого 2020, вівторок, 15:25 11
Судова влада 2020-02-04T16:45:02+02:00
Українські Новини
"Мінера" київського метро, який спостерігав за евакуацією, позбавили волі

"Мінера" київського метро, який спостерігав за евакуацією, позбавили волі

Ярина Вацяк
Суд, Київський метрополітен, Метро, повідомлення про замінування
Метро
Метро

33-річного жителя Чернігова, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену "Нивки", засудили до позбавлення волі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Прокуратури міста Києва в соцмережі Facebook.

Анонімне повідомлення надійшло на спецлінію "102" увечері 11 грудня 2019 року.

За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями кінологічної, вибухотехнічної та пожежотехнічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів та персоналу.

Дії "мінера" кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Вироком Деснянського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху та призначено остаточне покарання у виді 2 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

"Підозрюваного затримали у той же день. Як виявилося, він спостерігав за діями представників поліції та екстрених служб, які перевіряли його повідомлення та проводили евакуацію людей. Вину свою визнав повністю. За його словами, дзвінок у поліцію зробив з хуліганських мотивів, реальних намірів і можливостей для вчинення злочину він не мав"", повідомила УП прессекретарка відомства Надія Максимець.

Як повідомляли Українські Новини, у київському метрополітені через закриття 5 станцій стався колапс.

Раніше, в годину пік Київі станції метро Лісова, Святошино, Житомирська та Академмістечко не працювали.

Також метрополітен 24 грудня закривав станцію "Майдан Незалежності" через анонімне повідомлення про мінування.

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