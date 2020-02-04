Alyona Alyona записала саундтрек до спортивної драми "Пульс"

Слідом за українською військовою драмою "Черкаси" в український прокат 19 березня виходить спортивна драма "Пульс", саундтрек до якої виконала українська реперка Alyona Alyona. Трейлер стрічки можна подивитися на YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=c3w82wb3OjQ" frameborder="0" allowfullscreen> Фільм заснований на реальній історії спортсменки-параолимпийки Оксани Ботурчук.

За сюжетом драми, українська легкоатлетка Оксана мріє потрапити на Олімпіаду, але через автомобільну аварію дівчина втрачає зір, і всі знайомі Оксани впевнені, що її майбутнє ніколи більше не буде пов'язане зі спортом. Тільки дівчина не збирається здаватися і від мети потрапити на Олімпійські ігри не відмовляється. Тепер їй треба знайти тренера, подолати неприйняття оточуючих, пережити зради близьких і поборотися за свою мрію.

Спортивна драма — новий жанр для українського кіно. Режисером стрічки став Сергій Чеботаренко.

Саундтрек до фільму "Пульс" — пісню "Як би я була не я" записала українська реперка Alyona Alyona.

"Приклад справжньої любові. Не важливо в який час і в якій сім'ї ти народжуєшся, навіть в якому тілі. Важливо, як ти ставишся до себе. Віра і любов ставлять на ноги навіть найбільш слабких, тому я щиро рада, що ми можемо дізнатися про цю історію життя і поринути в неї глибше, пережити її разом з героїнею і обов'язково взяти щось для себе. Мрії збуваються завдяки нам!", — розповіла українська виконавиця після участі в кінопроекті.

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