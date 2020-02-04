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04 лютого 2020, вівторок, 15:16 6
Афіша 2020-02-04T16:30:03+02:00
Українські Новини
Alyona Alyona записала саундтрек до спортивної драми "Пульс"

Alyona Alyona записала саундтрек до спортивної драми "Пульс"

Кира Молчанова
Держкіно, Пульс, Тейлер, Трейлер фільму

Слідом за українською військовою драмою "Черкаси" в український прокат 19 березня виходить спортивна драма "Пульс", саундтрек до якої виконала українська реперка Alyona Alyona. Трейлер стрічки можна подивитися на YouTube.

Фільм заснований на реальній історії спортсменки-параолимпийки Оксани Ботурчук.

За сюжетом драми, українська легкоатлетка Оксана мріє потрапити на Олімпіаду, але через автомобільну аварію дівчина втрачає зір, і всі знайомі Оксани впевнені, що її майбутнє ніколи більше не буде пов'язане зі спортом. Тільки дівчина не збирається здаватися і від мети потрапити на Олімпійські ігри не відмовляється. Тепер їй треба знайти тренера, подолати неприйняття оточуючих, пережити зради близьких і поборотися за свою мрію.

Спортивна драма — новий жанр для українського кіно. Режисером стрічки став Сергій Чеботаренко.

Саундтрек до фільму "Пульс" — пісню "Як би я була не я" записала українська реперка Alyona Alyona.

"Приклад справжньої любові. Не важливо в який час і в якій сім'ї ти народжуєшся, навіть в якому тілі. Важливо, як ти ставишся до себе. Віра і любов ставлять на ноги навіть найбільш слабких, тому я щиро рада, що ми можемо дізнатися про цю історію життя і поринути в неї глибше, пережити її разом з героїнею і обов'язково взяти щось для себе. Мрії збуваються завдяки нам!", — розповіла українська виконавиця після участі в кінопроекті.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився трейлер екранізації роману Агати Крісті "Блідий кінь".

До цього глядачам показали перший трейлер бойовика "Форсаж 9" з Віном Дизелем.

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