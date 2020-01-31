Вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы"

Вслед за неполиткорректной комедией "Наши котики", Госкино представило официальный трейлер военной экшн-драмы "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма.

Фильм выходит на экраны 27 февраля.

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Режиссером украинской полнометражной ленты выступил Тимур Ященко. Драма основана на реальных событиях весны 2014 года, когда украинские корабли оказались заблокированы в бухте Донузлав. Экипаж тральщика "Черкассы" три недели сопротивлялся врагу и так и не спустил государственный флаг.

Премьера фильма "Черкассы" состоялась в рамках X Одесского международного кинофестиваля.

Напомним, в марте 2014 года 48 моряков тральщика "Черкассы" держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. До сих пор Россия не вернула этот корабль.

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