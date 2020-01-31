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31 января 2020, пятница, 16:46 22
Lifestyle 2020-01-31T16:50:07+02:00
Українські Новини
Вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы"

Вышел трейлер украинской военной драмы "Черкассы"

Кира Молчанова
Госкино, Черкассы, Фильм, Трейлер, Трейлер фильма

Вслед за неполиткорректной комедией "Наши котики", Госкино представило официальный трейлер военной экшн-драмы "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма.

Фильм выходит на экраны 27 февраля.

Режиссером украинской полнометражной ленты выступил Тимур Ященко. Драма основана на реальных событиях весны 2014 года, когда украинские корабли оказались заблокированы в бухте Донузлав. Экипаж тральщика "Черкассы" три недели сопротивлялся врагу и так и не спустил государственный флаг.

Премьера фильма "Черкассы" состоялась в рамках X Одесского международного кинофестиваля.

Напомним, в марте 2014 года 48 моряков тральщика "Черкассы" держали оборону на озере Донузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. До сих пор Россия не вернула этот корабль.

Как сообщали Українські Новини, в честь 75-летия Великой Победы на телеканале "Интер" стартует спецпроект "Наша Победа". В программе "Утро с Интером" будут выходить сюжеты, посвященные важным событиям Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что американский стриминговый сервис Amazon Prime Video презентовал трейлер фильма "Бледный конь" по роману британской писательницы Агаты Кристи. Видео появилось на YouTube-канале сервиса.

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