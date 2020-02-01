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  • Вин Дизель против Джона Сины: вышел первый трейлер девятой части фильма "Форсаж"
01 февраля 2020, суббота, 15:20 14
Жизнь 2020-02-01T15:20:28+02:00
Українські Новини
Вин Дизель против Джона Сины: вышел первый трейлер девятой части фильма "Форсаж"

Вин Дизель против Джона Сины: вышел первый трейлер девятой части фильма "Форсаж"

Таня Войтюк
Форсаж 9, Трейлер, Форсаж, Вин Дизель, Фильм

После официального постера и динамичной нарезки кадров с машинами, гонками, танцующими девушками и Вином Дизелем в образе главного героя, в сети появился первый трейлер девятой части фильма "Форсаж", премьеру которого переносили на год. Видео опубликовано в YouTube.

К своим ролям вернутся Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис) и Хелен Миррен (Магдалена Шоу). Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9". Также в фильме впервые появится известный реслер Джон Сина, которому отведена не последняя роль в предстоящей саге и с которым, по всей видимости, будет бороться Доминик.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Форсаж 9" с Вин Дизелем и Джоном Синой

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Как сообщали Українські Новини, вышел трейлер фильма "Бледный конь" по Агате Кристи. Также Sony Pictures выпустила трейлер комедии "Holly Slept Over" со звездой "Игры престолов".

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