Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по Агате Кристи

Американский стриминговый сервис Amazon Prime Video, выпустивший в октябре прошлого года первый официальный трейлер сериала Star Trek: Picard ("Звездный путь: Пикард"), презентовал трейлер фильма "Бледный конь" по роману британской писательницы Агаты Кристи. Видео появилось на YouTube-канале сервиса.

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По сюжету киноленты, молодой историк Марк Истербрук начинает расследовать убийство священника. В одежде покойного находят список фамилий. Герой выясняет, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Истербрук отказывается верить, что к смертям причастны сверхъестественные силы.

В главных ролях снялись Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл и другие.

Премьера ленты запланирована на стримингвом сервисе на 13 марта.

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