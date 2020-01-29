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29 января 2020, среда, 18:00 15
Афиша 2020-01-29T18:00:01+02:00
Українські Новини
Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по Агате Кристи

Вышел трейлер фильма "Бледный конь" по Агате Кристи

Кира Молчанова
Детектив, Фильм, Агата Кристи, Трейлер, Трейлер фильма

Американский стриминговый сервис Amazon Prime Video, выпустивший в октябре прошлого года первый официальный трейлер сериала Star Trek: Picard ("Звездный путь: Пикард"), презентовал трейлер фильма "Бледный конь" по роману британской писательницы Агаты Кристи. Видео появилось на YouTube-канале сервиса.

По сюжету киноленты, молодой историк Марк Истербрук начинает расследовать убийство священника. В одежде покойного находят список фамилий. Герой выясняет, что все эти люди умерли при загадочных обстоятельствах. Истербрук отказывается верить, что к смертям причастны сверхъестественные силы.

В главных ролях снялись Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл и другие.

Премьера ленты запланирована на стримингвом сервисе на 13 марта.

Как сообщали Українські Новини, кинокомпания Universal Pictures в один день опубликовала тизер и трейлер боевика "Форсаж 9" с Вином Дизелем.

До этого Sony Pictures показала первый трейлер комедийно-драматического фильма "Holly Slept Over" с Бриттни Лоуэр в главной роли.

Ранее стало известно, на какие кинопремьеры можно сходить в конце января.

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