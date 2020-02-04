Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів з 450 до 300 в першому читанні

Верховна Рада має намір скоротити конституційний склад парламенту з 450 до 300 депутатів і запровадити пропорційну виборчу систему.

За прийняття в 1-му читанні законопроекту №1017 про внесення відповідних змін до Конституції проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроект передбачає, що депутатом може бути обраний громадянин України, який постійно проживає в Україні не менш як 5 років та володіє державною мовою.

У ньому зазначається, що після вступу в силу цього закону Рада, обрана до вступу його в силу, продовжує виконувати свої повноваження до наступних виборів парламенту.

Після отримання позитивного висновку Конституційного Суду зміни до Конституції приймаються шляхом підтримки не менш ніж 226 депутатами в першому читанні, а на наступній черговій сесії - 300 в цілому.

Нинішня парламентська сесія триватиме до 17 липня 2020 року, а наступна відкриється 1 вересня 2020 року.

Документ набуде чинності в день його опублікування.

Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

Також у відповідності з цією статтею Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями.

Раніше, в червні 2019 року, петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів.