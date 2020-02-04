Грип наступає: за тиждень кількість хворих в Києві зросла на чверть

В той час, як в Україні масово закриваються школи на карантин, кількість хворих грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями в Києві збільшилась на 26,1% до 9 176 осіб в період з 27 січня по 2 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 39,2%.

При цьому захворіли 9 130 дітей (зростання на 35,6%) і 4 640 дорослих (зростання на 10,8%).

Поворозник зазначив, що в структурі захворюваності діти становлять 66,3%.

Серед школярів захворюваність зросла на 46% до 4 190 випадків. В медичні установи за 5-ю тиждень госпіталізовано 290 осіб, з них 229 дітей.

З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакциновано проти грипу 51,2 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Львів призупинив заняття в 17 школах повністю через грип та ГРВІ. Також Волинська область призупинила заняття в 7 школахчерез грипу та ГРВІ.