Експорт української агропродукції виріс на 19% в 2019

В 2019 році експорт української продукції агропромислового комплексу збільшився на 19% до 22,2 млрд доларів у порівнянні з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"В 2019 частка агропродовольчої продукції в структурі загального експорту з України становила 44% (проти 39% в 2018 році), в той час як в структурі імпорту - 10% (проти 9% в 2018 році)", - сказано в ньому.

Найбільше за минулий рік зросли поставки з України продукції рослинництва - на 31%, або на 3 млрд доларів до 12,9 млрд доларів за рахунок нарощування експорту кукурудзи на 49%, або на 1,7 млрд доларів.

Також в 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився експорт готових харчових продуктів на 7%, або на 202,9 млн доларів до 3,2 млрд доларів.

Найбільше в цій категорії зросли поставки соєвого шроту - на 89%, або на 143,9 млн доларів.

Крім того, поставки продукції тваринництва за рік досягли рівня 1,3 млрд доларів, а експорт жирів та олії - 4,7 млрд доларів.

В той же час імпорт агропродукції за вказаний період виріс на 14% до 5,7 млрд доларів.

Таким чином, зовнішньоторговельний баланс агропродовольчої продукції склав 16,5 млрд доларів, що свідчить про те, що Україна є нетто-експортером цієї продукції.

У товарній структурі імпорту збільшилися закупівлі готової продукції на 12%, або на 279,4 млн доларів до 2,6 млрд доларів за рахунок закупівлі тютюну та хлібобулочних виробів.

Крім того, зріс імпорт продукції рослинництва на 17%, або на 265,9 млн. доларів до 1,8 млрд доларів за рахунок імпорту картоплі і цитрусових, а також імпорт продукції тваринництва - на 17%, або на 153,5 млн доларів до 1,1 млрд доларів за рахунок закупівлі сирів і мороженої та свіжої (охолодженою риби.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство сільського господарства США оцінює збільшення експорту соняшникової олії з України на 8,6%, або на 459 тис. тонн, до 5,8 млн тонн в 2018/2019 маркетинговому році (вересень 2018 - серпень 2019) порівняно з 2017/2018 м. р.

Ще в січні-жовтні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 8 463,1 млн доларів.