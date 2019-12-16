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16 декабря 2019, понедельник, 18:01 162
Экономика 2019-12-16T18:15:02+02:00
Українські Новини
С начала года импорт товаров превысил экспорт на 8 млрд долларов

С начала года импорт товаров превысил экспорт на 8 млрд долларов

Анна Рудык
Отрицательное сальдо, Импорт, Экспорт
Импорт-экспорт. Фото: for-ua.com
Импорт-экспорт. Фото: for-ua.com

В январе-октябре 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 8 463,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января-октября отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 460,3 млн долларов по сравнению с январем-октябрем 2018 года (январь-октябрь 2018 года отрицательное сальдо составило 8 002,8 млн долларов).

Экспорт товаров в январе-октябре 2019 года составил 41 645,2 млн долларов, при этом он увеличился на 7,4% по сравнению с январем-октябрем 2018 года.

Импорт товаров в январе-октябре 2019 года составил 50 108,3 млн долларов, увеличившись на 7,1%.

Как сообщали Українські Новини, за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн.

Также отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось. А импорт товаров превысил экспорт на 7 млрд долларов по состоянию на сентябрь.

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