Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 8,6%, - Минсельхоз США

Министерство сельского хозяйства США оценивает увеличение экспорта подсолнечного масла из Украины на 8,6%, или на 459 тыс. тонн, до 5,8 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году (сентябрь 2018 - август 2019) по сравнению с 2017/2018 м. г.

Об этом говорится в сентябрьском отчете Минсельхоза США, передают Українські Новини.

Согласно ему, объем экспорта шрота увеличился на 18%, или на 762 тыс. тонн, до 5 млн тонн, а объем внутреннего потребления масла сократился на 0,9%, или на 5 тыс. тонн, до 575 тыс. тонн.

Кроме того, по оценкам Минсельхоза, урожай подсолнечника в Украине вырос на 9,5%, или на 1,3 млн тонн, до 15 млн тонн в 2018/2019 маркетинговом году по сравнению с 2017/2018 м. г.

Также согласно ему, объем производства подсолнечного масла увеличился на 7,6%, или на 451 тыс. тонн, до 6,364 млн тонн, шрота - на 7,6%, или на 433 тыс. тонн, до 6,112 млн тонн.

Также Минсельхоз США сохранил прогноз урожая подсолнечника в Украине на уровне 15,5 млн тонн, подсолнечного масла - 6,536 млн тонн и шрота - 6,278 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) по сравнению с августовским прогнозом.

Как сообщали Українські Новини, Украина экспортировала рекордный объем зерновых за год.

Также Украина за год увеличила экспорт цитрусовых в 12 раз.