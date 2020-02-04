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04 лютого 2020, вівторок, 11:15 8
Суспільство 2020-02-04T11:22:15+02:00
Українські Новини
У Карпатах починається відлига: рятувальники повідомили, які ділянки затопить

У Карпатах починається відлига: рятувальники повідомили, які ділянки затопить

Таня Войтюк
Прогноз погоди, Погода, Непогода в Україні, погода в Києві, Закарпаття, Рівень води у річках
В Карпати прийшла зима. Фото: instagram.сом/frau__tamara
В Карпати прийшла зима. Фото: instagram.сом/frau__tamara

У результаті відлиги і дощу на річках Карпатського регіону очікується підвищення рівнів води на водоймах, без загрози негативних наслідків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В результаті відлиги і випадання дощу 1-2 лютого, у вівторок, 4 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування паводку, без загрози негативних наслідків.

Рятувальники повідомляють, що лише в нижній течії р. Боржава (Закарпаття) збережеться вода на заплаві і очікується досягнення початкових відміток підтоплення ряду прирічкових населених пунктів. Також очікується вихід води на заплаву міждамбового простору річки Латориця в районі міста Чоп.

На ділянці Прута Чернівці очікується продовження підйомів рівнів води на 0,3-1,0 м без негативних наслідків.

Раніше Українські Новини писали про те, що в Україні очікується погіршення погодних умов, у зв'язку з чим у цей день стало небезпечно їздити на деяких ділянках українських доріг.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

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