У Карпатах починається відлига: рятувальники повідомили, які ділянки затопить

У результаті відлиги і дощу на річках Карпатського регіону очікується підвищення рівнів води на водоймах, без загрози негативних наслідків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В результаті відлиги і випадання дощу 1-2 лютого, у вівторок, 4 лютого, на річках Карпатського регіону продовжиться формування паводку, без загрози негативних наслідків.

Рятувальники повідомляють, що лише в нижній течії р. Боржава (Закарпаття) збережеться вода на заплаві і очікується досягнення початкових відміток підтоплення ряду прирічкових населених пунктів. Також очікується вихід води на заплаву міждамбового простору річки Латориця в районі міста Чоп.

На ділянці Прута Чернівці очікується продовження підйомів рівнів води на 0,3-1,0 м без негативних наслідків.

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