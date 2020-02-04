В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить

Сегодня, 4 февраля, ожидается ухудшение погодных условий, покрытие на дорогах государственного значения в Карпатском регионе мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По состоянию на 06:00 04.02.2020р. местами дожди в западных областях. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха от -2 ° на севере до + 6 ° С, на западе.

"На большинстве перевалочных участках дорог дождь. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях где идет дождь, покрытие мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков.

Отмечается, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.