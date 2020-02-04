Долар і євро почали падати в обмінниках Києва

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,20% до 27,8278 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,8322 25,1363 27,3523 27,8278 3,52 3,97 Максимальний 24,9500 25,3800 27,5200 28,0500 3,86 4,20 Мінімальний 24,5000 25,0400 26,9500 27,6700 2,30 3,90

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

Тим часом у січні чиста купівля валюти НБУ на міжбанку становила $98 млн.