Рада відкрила 3-ю сесію: пряма трансляція

Верховна Рада, яка сьогодні розгляне в першому читанні законопроект про зменшення кількості народних депутатів, відкрила третю сесію.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Третю сесію Верховної Ради 9-го скликання оголошую відкритою", - сказав він.

Після цього в залі засідань зазвучав Державний гімн у виконанні Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки.

При цьому в сесійній залі присутні члени Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв.

Як повідомляли Українські Новини, Рада у вівторок розгляне скорочення кількості депутатів з 450 до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

Тим часом, сьогодні спливає термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну