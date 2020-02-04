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04 лютого 2020, вівторок, 10:23 12
Верховна Рада і партії 2020-02-04T11:30:03+02:00
Українські Новини
Рада відкрила 3-ю сесію: пряма трансляція

Рада відкрила 3-ю сесію: пряма трансляція

Надежда Комендантова
Дмитро Разумков, Рада, засідання Верховної Ради, Депутат

Верховна Рада, яка сьогодні розгляне в першому читанні законопроект про зменшення кількості народних депутатів, відкрила третю сесію.

Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини.

"Третю сесію Верховної Ради 9-го скликання оголошую відкритою", - сказав він.

Після цього в залі засідань зазвучав Державний гімн у виконанні Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки.

При цьому в сесійній залі присутні члени Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв.

Як повідомляли Українські Новини, Рада у вівторок розгляне скорочення кількості депутатів з 450 до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

Тим часом, сьогодні спливає термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну

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