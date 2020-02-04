Рада відкрила 3-ю сесію: пряма трансляція

Верховна Рада, яка сьогодні розгляне в першому читанні законопроект про зменшення кількості народних депутатів, відкрила третю сесію. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков, передають Українські Новини. "Третю сесію Верховної Ради 9-го скликання оголошую відкритою", - сказав він. Після цього в залі засідань зазвучав Державний гімн у виконанні Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки. При цьому в сесійній залі присутні члени Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. У залі зареєструвалися 360 парламентаріїв. Як повідомляли Українські Новини, Рада у вівторок розгляне скорочення кількості депутатів з 450 до 300 і введення пропорційної виборчої системи. Тим часом, сьогодні спливає термін обіцянки Гончарука відзвітувати в Раді про роботу Кабміну