Уменьшение количества нардепов и увольнение Бабак: чем займется Рада во вторник

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию №1017 о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом указано увольнение министра развития общин и территорий Алены Бабак (№2767), назначение вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля (№2768) и законопроект №1017 о сокращении количества депутатов Рады.

Согласно повестке, парламент определится с дальнейшей работой над законопроектами об изменениях Конституции №1014 о закреплении полномочий Президента назначать директора НАБУ и ГБР, №1015 о предоставлении народу права законодательной инициативы, №1016 о введении уполномоченных Рады по соблюдению Конституции и законов в отдельных сферах, №1027 о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Также Рада рассмотрит во 2-м чтении законопроекты №2513 об определении понятий "вор в законе" и "преступное сообщество" и №2241 о налогообложении добычи янтаря, в 1-м чтении - №2590 об урегулировании процедуры предоставления гражданства, №1111 о финансовом лизинге, №2166 о едином социальном взносе, №1109 о потребительских кредитах, №2315 относительно содержания под стражей, №2255 об интеллектуальной собственности, №2258 и №2259 о борьбе с патентным троллингом, №2379 об инвентаризации лесов и №2136 о ресторанном бизнесе.

Как сообщали Українські Новини, 17 декабря Конституционный Суд признал конституционным законопроект о сокращении конституционного состава парламента с 450 до 300 депутатов с замечаниями.

Ранее петиция о сокращении Рады до 100 депутатов набрала необходимые 25 тыс. голосов.