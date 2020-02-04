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04 лютого 2020, вівторок, 09:45 22
Верховна Рада і партії 2020-02-04T12:00:03+02:00
Українські Новини
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок

Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок

Надежда Комендантова
Рада, Порядок денний, Альона Бабак, Депутати Верховної Ради
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне в першому читанні законопроект про зміни до Конституції №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим питанням зазначено звільнення міністра розвитку громад і територій Олени Бабак (№2767), призначення віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій Дениса Шмигаля (№2768) і законопроект №1017 про скорочення кількості депутатів Ради.

Згідно з порядком, парламент визначиться з подальшою роботою над законопроектами про зміни до Конституції №1014 про закріплення повноважень Президента призначати директора НАБУ та ДБР, №1015 про надання народові права законодавчої ініціативи, №1016 про введення уповноважених Ради з дотримання Конституції та законів в окремих сферах, №1027 про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Також Рада розгляне у 2-му читанні законопроекти №2513 про визначення понять "злодій в законі" і "злочинне співтовариство" і №2241 про оподаткування видобутку бурштину, в 1-му читанні - №2590 про врегулювання процедури надання громадянства, №1111 про фінансовий лізинг, №2166 про єдиний соціальний внесок, №1109 про споживчі кредити, №2315 щодо утримання під вартою, №2255 про інтелектуальної власності, №2258 і №2259 про боротьбу з патентним тролінгом, №2379 про інвентаризацію лісів і №2136 про ресторанному бізнесі.

Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів з зауваженнями.

Раніше петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів.

 

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Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок
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