У Зеленського розібралися з платіжками жінки, якій радили продати собаку за комуналку

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розібратися зі скандальною ситуацією з жінкою, якій депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги. В уряді порахували, що жінка повинна платити 300-350 грн на місяць, оскільки має субсидію.

Про це розповіла заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"За інформацією, яку надав уряд, ця сім'я вже з початку опалювального сезону отримала монетизированную субсидію в розмірі трохи більше ніж 3 500 гривень, що в середньому дозволило цій родині платити не більше ніж 300-350 грн в місяць за комунальні послуги, які включають і газ, і електрика", - зазначила Юлія Ковалів.

Також заступник керівника Офісу Президента додала, що завдання влади - зменшити споживання газу в таких домогосподарствах, як у жінки Любові. Це планують робити з допомогою програм енергоефективності та заміни котлів.

"Її домогосподарство споживає більше газу, ніж утеплені будинки і будинки, оснащені ефективними котлами", - заявила Юлія Ковалів.

Як повідомляли Українські Новини, журналисти показали фото собаки, яку Брагар пропонував пенсіонерці продати.

Тим часом, в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.